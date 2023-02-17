Tobias Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Jakobsen 3 Temmuz 2003 tarihinde Vejle şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Haahr Jakobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Jakobsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Tobias Jakobsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Jakobsen'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Odense BK Ant

1 Temmuz 2019 yılında Vejle BK Alt

1 Ağu 2020 yılında Vejle BK U19

9 Temmuz 2021 yılında Vejle BK

Tobias Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Jakobsen şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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