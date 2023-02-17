Sirong Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sirong Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sirong Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sirong Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sirong Li 4 Mayıs 2003 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李嗣镕 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sirong Li Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sirong Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sirong Li'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sirong Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sirong Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sirong Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sirong Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında ADO U17

1 Temmuz 2020 yılında ADO U18

1 Ocak 2022 yılında ADO U21

6 Ocak 2023 yılında Vejle BK

30 Haziran 2023 yılında ADO U21

Sirong Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sirong Li şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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