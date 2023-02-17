German Onugkha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Onugkha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Onugkha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Onugkha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Onugkha 6 Temmuz 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Онугха Герман şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Onugkha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. German Onugkha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. German Onugkha'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

German Onugkha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Onugkha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Onugkha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Onugkha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Zenit Penza

22 Şubat 2018 yılında Volgar

9 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

11 Ağu 2020 yılında Tambov

25 Ocak 2021 yılında Krasnodar 2

26 Ocak 2021 yılında Krasnodar

1 Şubat 2021 yılında Vejle BK

30 Haziran 2021 yılında Krasnodar

4 Temmuz 2021 yılında Vejle BK

14 Temmuz 2021 yılında KS Samara

31 Ağu 2021 yılında Vejle BK

1 Eylül 2021 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2022 yılında Vejle BK

4 Eylül 2022 yılında Bnei Sakhnin

16 Ocak 2023 yılında Vejle BK

German Onugkha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Onugkha şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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