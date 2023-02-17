Nathan Trott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Trott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Trott kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Trott ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Trott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Trott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Trott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Trott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Trott 21 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,Bermuda uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Wallace Newman Trott şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Trott Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Nathan Trott, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Trott'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Trott Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nathan_trott

http://www.instagram.com/Nathan.trott/

Nathan Trottboyu ve yaşı kaç

Nathan Trott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Trott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Trott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Trott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2016 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2019 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2020 yılında West Ham U21

22 Temmuz 2021 yılında AS Nancy

30 Haziran 2022 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2022 yılında West Ham

21 Ağu 2022 yılında Vejle BK

30 Haziran 2023 yılında West Ham

Nathan Trott kimdir

Nathan Trott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Trott şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valencia CF, North Village Rams (2015-2016), West Ham United

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Nathan Trott nereli

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