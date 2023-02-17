Andreas Cornelius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Cornelius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Cornelius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Cornelius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Cornelius 16 Mart 1993 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Evald Cornelius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Cornelius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Promotion yapmaktadır. Andreas Cornelius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Cornelius'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Andreas Cornelius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreascornelius/

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http://www.facebook.com/Andreascorneliusofficial

Andreas Cornelius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Cornelius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreas Cornelius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Cornelius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2013 yılında Cardiff

31 Ocak 2014 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2017 yılında Atalanta

31 Ağu 2018 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2019 yılında Atalanta

18 Temmuz 2019 yılında Parma

30 Haziran 2021 yılında Atalanta

1 Temmuz 2021 yılında Parma

10 Ağu 2021 yılında Trabzonspor

31 Ağu 2022 yılında FC Kopenhag

Andreas Cornelius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Cornelius şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Cornelius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boldklubben Hekla 1926, Fremad Amager, FC Kopenhagen

Danimarka takımında 21 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 13 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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