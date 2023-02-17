William Clem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Clem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Clem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Clem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Clem 20 Haziran 2004 tarihinde Vedbæk şehrinde doğmuştur. Danimarka,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Clem Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NextPro yapmaktadır. William Clem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Clem'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

William Clem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Clem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Clem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Clem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19

19 Ocak 2023 yılında FC Kopenhag

William Clem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Clem şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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