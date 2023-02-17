Elias Jelert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Jelert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Jelert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Jelert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Jelert 12 Haziran 2003 tarihinde Virum şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Elias Jelert Kristensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Jelert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Elias Jelert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Jelert'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Elias Jelert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Jelert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elias Jelert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Jelert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

Elias Jelert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Jelert şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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