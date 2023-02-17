Karl Johan Johnsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Johan Johnsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karl Johan Johnsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karl Johan Johnsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Karl Johan Johnsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Johan Johnsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Johan Johnsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Johan Johnsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Johan Johnsson 28 Ocak 1990 tarihinde Ränneslöv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Johan Johnsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Karl Johan Johnsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Karl Johan Johnsson'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karl Johan Johnsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keeperkalle/

Karl Johan Johnssonboyu ve yaşı kaç

Karl Johan Johnsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Johan Johnsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karl Johan Johnsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Johan Johnsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2013 yılında NEC Nijmegen

10 Temmuz 2014 yılında Randers

1 Temmuz 2016 yılında Guingamp

12 Temmuz 2019 yılında FC Kopenhag

Karl Johan Johnsson kimdir

Karl Johan Johnsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Johan Johnsson şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ränneslövs GIF, Halmstads BK

Karl Johan Johnsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karl Johan Johnsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Lazar Zlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Zlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Fallenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Fallenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Fallenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Fallenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matic Marusko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Marusko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matic Marusko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Marusko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolai Vallys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Vallys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolai Vallys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Vallys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları