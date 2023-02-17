Karl Johan Johnsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Johan Johnsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Johan Johnsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Johan Johnsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Johan Johnsson 28 Ocak 1990 tarihinde Ränneslöv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Johan Johnsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Karl Johan Johnsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Karl Johan Johnsson'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karl Johan Johnsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keeperkalle/

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Karl Johan Johnsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Johan Johnsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karl Johan Johnsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Johan Johnsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2013 yılında NEC Nijmegen

10 Temmuz 2014 yılında Randers

1 Temmuz 2016 yılında Guingamp

12 Temmuz 2019 yılında FC Kopenhag

Karl Johan Johnsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Johan Johnsson şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karl Johan Johnsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ränneslövs GIF, Halmstads BK

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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