Mohamed Daramy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Daramy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Daramy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Daramy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Daramy 7 Ocak 2002 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka,Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Daramy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Mohamed Daramy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Daramy'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Daramy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohamed.daramy11/

Mohamed Daramy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Daramy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Daramy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Daramy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında FC Kopenh. U19

3 Nisan 2019 yılında FC Kopenhag

28 Ağu 2021 yılında Ajax

3 Ağu 2022 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2023 yılında Ajax

Mohamed Daramy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Daramy şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Daramy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hvidovre IF (-2016), FC Copenhagen (2016-2020)

Danimarka U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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