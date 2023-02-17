Roony Bardghji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roony Bardghji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roony Bardghji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roony Bardghji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roony Bardghji 15 Kasım 2005 tarihinde Kuwait City şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsveç,Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roony Bardghji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Roony Bardghji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roony Bardghji'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roony Bardghji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roony.bardghji/

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Roony Bardghji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roony Bardghji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roony Bardghji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roony Bardghji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2020 yılında FCK Altyapı

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19

1 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Roony Bardghji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roony Bardghji şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roony Bardghji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kallinge SK, Rödeby AIF, Malmö FF, FC Copenhagen

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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