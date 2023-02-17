Roony Bardghji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roony Bardghji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roony Bardghji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roony Bardghji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roony Bardghji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roony Bardghji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roony Bardghji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roony Bardghji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roony Bardghji 15 Kasım 2005 tarihinde Kuwait City şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsveç,Suriye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roony Bardghji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Roony Bardghji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roony Bardghji'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roony Bardghji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roony.bardghji/

Roony Bardghjiboyu ve yaşı kaç

Roony Bardghji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roony Bardghji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roony Bardghji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roony Bardghji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2020 yılında FCK Altyapı

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19

1 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Roony Bardghji kimdir

Roony Bardghji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roony Bardghji şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kallinge SK, Rödeby AIF, Malmö FF, FC Copenhagen

Roony Bardghji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roony Bardghji nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?
Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları