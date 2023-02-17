Andreas Dithmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Dithmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Dithmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Dithmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Dithmer 1 Ağu 2005 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Frederik Dithmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Dithmer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Andreas Dithmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Dithmer'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Dithmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Dithmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Dithmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Dithmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

Andreas Dithmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Dithmer şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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