Andres Ariza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Ariza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Ariza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Ariza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Ariza 7 Ocak 1998 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés David Ariza Escalante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Ariza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Ariza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andres Ariza'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Ariza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Ariza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Ariza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Ariza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

Andres Ariza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Ariza şuan Real Santander takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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