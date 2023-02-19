Jose Duque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Duque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Duque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Duque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Duque 23 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Duque Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Duque, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Duque'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Duque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Duque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jose Duque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Duque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Real Santander

Jose Duque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Duque şuan Real Santander takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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