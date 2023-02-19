Kelvin Florez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Florez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Florez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Florez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Florez 7 Şubat 2004 tarihinde Istmina şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kelvin Javier Flórez Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Florez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kelvin Florez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kelvin Florez'nin Real Santander ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Florez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Florez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kelvin Florez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Florez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında Real Santander

31 Aralık 2023 yılında Nacional U20

Kelvin Florez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Florez şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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