Jose Ascanio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ascanio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ascanio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Ascanio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Ascanio 13 Mayıs 2000 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Daniel Ascanio Aparicio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Ascanio Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Soccer yapmaktadır. Jose Ascanio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Ascanio'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Ascanio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Ascanio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Ascanio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Ascanio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

28 Ocak 2022 yılında Valour FC

31 Aralık 2022 yılında Real Santander

Jose Ascanio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Ascanio şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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