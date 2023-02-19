Miguel Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Quintero 14 Ocak 1999 tarihinde Socorro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Quintero Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Quintero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Quintero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Miguel Quintero'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Miguel Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Valadares Gaia

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

Miguel Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Quintero şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.