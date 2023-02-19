Gustavo Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Reyes 16 Eylül 2000 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo José Reyes Valdivieso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Reyes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo Reyes'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

Gustavo Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Reyes şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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