Juan Jose Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Quintero 4 Şubat 1999 tarihinde Girón şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Quintero Fonseca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Quintero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Jose Quintero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Quintero'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Real Santander

Juan Jose Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Quintero şuan Real Santander takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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