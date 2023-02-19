Jorlan Linan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorlan Linan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorlan Linan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorlan Linan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorlan Linan 5 Mayıs 2000 tarihinde San Andrés şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorlan Rafael Liñán Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorlan Linan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorlan Linan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jorlan Linan'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorlan Linan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorlan Linan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorlan Linan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorlan Linan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

Jorlan Linan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorlan Linan şuan Real Santander takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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