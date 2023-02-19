Jorge Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Baez 1 Mart 1997 tarihinde Piedecuesta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Andres Baez Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Baez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Baez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Jorge Baez'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Baez şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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