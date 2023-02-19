Bladimir Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bladimir Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bladimir Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bladimir Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bladimir Angulo 13 Nisan 2001 tarihinde El Charco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bladimir Angulo Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bladimir Angulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Bladimir Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Bladimir Angulo'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bladimir Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bladimir Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bladimir Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bladimir Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bladimir Angulo şuan Real Santander takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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