Samuel Orejuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Orejuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Orejuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Orejuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Orejuela 12 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Orejuela Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Orejuela, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Orejuela'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Orejuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Orejuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Orejuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Orejuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Real Santander

31 Aralık 2022 yılında Petrolera U20

1 Ocak 2023 yılında Real Santander

Samuel Orejuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Orejuela şuan Real Santander takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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