Kevin Chacon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Chacon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Chacon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Chacon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Chacon 15 Aralık 2002 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin David Chacón Rueda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Chacon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Chacon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Chacon'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Chacon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Chacon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Chacon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Chacon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Chacon şuan Real Santander takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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