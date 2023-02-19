Juan Pertuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pertuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pertuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pertuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pertuz 4 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pertuz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pertuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Pertuz'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pertuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pertuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Pertuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pertuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pertuz şuan Real Santander takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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