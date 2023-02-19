Sebastian Chavarria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Chavarria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Chavarria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Chavarria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Chavarria 22 Nisan 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Chavarría Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Chavarria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Chavarria, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Chavarria'nin Real Santander ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Chavarria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Chavarria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sebastian Chavarria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Chavarria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında Real Santander

31 Aralık 2023 yılında Nacional U20

Sebastian Chavarria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Chavarria şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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