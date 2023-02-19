Santiago Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Aguilar 30 Temmuz 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Andrés Aguilar Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Aguilar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Aguilar'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Real Santander

1 Temmuz 2021 yılında Petrolera U20

1 Temmuz 2022 yılında Real Santander

31 Aralık 2022 yılında Petrolera U20

1 Ocak 2023 yılında Real Santander

Santiago Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Aguilar şuan Real Santander takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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