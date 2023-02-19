Pedro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rodriguez 29 Haziran 2005 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Julián Rodríguez Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rodriguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Rodriguez'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

Pedro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rodriguez şuan Real Santander takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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