Faiber Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faiber Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faiber Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faiber Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faiber Mendoza 25 Nisan 2001 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Faiber Isidro Mendoza Rivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faiber Mendoza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faiber Mendoza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Faiber Mendoza'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faiber Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faiber Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faiber Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faiber Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

Faiber Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faiber Mendoza şuan Real Santander takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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