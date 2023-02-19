Eduar Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduar Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduar Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduar Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduar Beltran 20 Şubat 2000 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eduar Esteban Beltrán Restrepo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduar Beltran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduar Beltran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Eduar Beltran'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduar Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduar Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduar Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduar Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduar Beltran şuan Real Santander takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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