Samuel Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Ruiz 24 Mart 2003 tarihinde Envigado şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Ruiz Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Ruiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Ruiz'nin Real Santander ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samuel Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında Real Santander

31 Aralık 2023 yılında Nacional U20

Samuel Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Ruiz şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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