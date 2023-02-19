Kevin Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Parra 22 Şubat 2003 tarihinde La Pintada şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Parra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Parra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Parra'nin Real Santander ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında Real Santander

31 Aralık 2023 yılında Nacional U20

Kevin Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Parra şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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