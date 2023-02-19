Juan David Rueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Rueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Rueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Rueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Rueda 7 Şubat 2001 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Rueda Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Rueda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan David Rueda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan David Rueda'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan David Rueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Rueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan David Rueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Rueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

Juan David Rueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Rueda şuan Real Santander takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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