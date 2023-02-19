Donovan Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Forbes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Forbes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Forbes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Forbes 18 Temmuz 2000 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Donovan Forbes Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Forbes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donovan Forbes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Donovan Forbes'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donovan Forbes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donovan Forbes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donovan Forbes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Forbes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Real Santander

Donovan Forbes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Forbes şuan Real Santander takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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