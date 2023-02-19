Santiago Rey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rey 10 Eylül 2004 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Rey Castellanos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Rey, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Santiago Rey'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Rey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Rey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Rey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rey şuan Real Santander takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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