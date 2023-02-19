Junior Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Garcia 1 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Garcia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Junior Garcia'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Junior Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Garcia şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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