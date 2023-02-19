Duvan Uribe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duvan Uribe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duvan Uribe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duvan Uribe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duvan Uribe 21 Nisan 1998 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Franky Duván Uribe Amado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duvan Uribe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Duvan Uribe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Duvan Uribe'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duvan Uribe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duvan Uribe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duvan Uribe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duvan Uribe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Real Santander

31 Aralık 2018 yılında Nacional U20

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

3 Ocak 2019 yılında Real Santander

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

4 Ocak 2021 yılında Real Santander

Duvan Uribe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duvan Uribe şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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