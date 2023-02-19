Eduardo Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Zapata 23 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Zapata Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Zapata Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Eduardo Zapata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eduardo Zapata'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2022 yılında Real Santander

Eduardo Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Zapata şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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