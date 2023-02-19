Jorge Celis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Celis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Celis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Celis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Celis 16 Şubat 2001 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Iván Celis Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Celis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Celis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Celis'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Celis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Celis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Celis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Celis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

Jorge Celis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Celis şuan Real Santander takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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