Andres İniestra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres İniestra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres İniestra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres İniestra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres İniestra 11 Mart 1996 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Iniestra Vázquez Mellado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres İniestra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Andres İniestra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andres İniestra'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andres İniestra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loboiniestra/

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Andres İniestra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres İniestra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres İniestra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres İniestra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UNAM Pumas U20

1 Temmuz 2017 yılında Venados FC

30 Haziran 2018 yılında UNAM Pumas U20

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2021 yılında FC Juárez

31 Aralık 2021 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2022 yılında San Luis

Andres İniestra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres İniestra şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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