Jesus Pinuelas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Pinuelas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Pinuelas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Pinuelas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Pinuelas 27 Mart 1998 tarihinde Los Cabos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Fernando Piñuelas Sandoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Pinuelas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Pinuelas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Pinuelas'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Pinuelas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Pinuelas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Pinuelas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Pinuelas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında San Luis B

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

Jesus Pinuelas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Pinuelas şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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