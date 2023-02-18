Javier Guemez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Guemez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Guemez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Guemez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Guemez 17 Ekim 1991 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Javier Güemez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Guemez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Javier Guemez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javier Guemez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Guemez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/guemezjavier

http://www.instagram.com/guemezjavieroficial/

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Javier Guemez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Guemez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javier Guemez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Guemez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2013 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2015 yılında América

1 Temmuz 2017 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2020 yılında Toluca

1 Ocak 2021 yılında San Luis

30 Haziran 2021 yılında Toluca

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

Javier Guemez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Guemez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Javier Guemez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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