Sabin Merino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabin Merino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabin Merino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabin Merino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabin Merino 4 Ocak 1992 tarihinde Urduliz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sabin Merino Zuloaga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabin Merino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Sabin Merino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sabin Merino'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sabin Merino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sabinmerino19/

Haberin Devamı

Sabin Merino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabin Merino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sabin Merino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabin Merino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2015 yılında Athletic

31 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Athletic

1 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

14 Ocak 2020 yılında Dep. La Coruña

17 Ağu 2020 yılında CD Leganés

31 Ocak 2022 yılında Real Zaragoza

3 Temmuz 2022 yılında San Luis

30 Haziran 2023 yılında Real Zaragoza

Sabin Merino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabin Merino şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.