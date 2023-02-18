Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 23 Nisan 2001 tarihinde Acreúna şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Samuel Ferreira Arantes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ellite Sports yapmaktadır. Vitinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında São Paulo U20

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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