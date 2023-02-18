Juan Manuel Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Sanabria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Sanabria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Sanabria 29 Mart 2000 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Sanabria Magole şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Sanabria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Juan Manuel Sanabria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Sanabria'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Sanabria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Manuel Sanabria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Sanabria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Sanabria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

26 Ocak 2021 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

16 Temmuz 2021 yılında San Luis

30 Haziran 2023 yılında Atl. Madrid B

Juan Manuel Sanabria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Sanabria şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Manuel Sanabria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional de Florida

Uruguay U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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