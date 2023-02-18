Luis Angel Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Angel Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Angel Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Angel Gutierrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Angel Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Angel Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Angel Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Angel Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Angel Gutierrez 17 Ekim 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel Gutiérrez Grimm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Angel Gutierrez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 442 Management yapmaktadır. Luis Angel Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Angel Gutierrez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Angel Gutierrezboyu ve yaşı kaç

Luis Angel Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Angel Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Angel Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Angel Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF América U17

1 Temmuz 2019 yılında CF América U20

2 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

31 Aralık 2019 yılında CF América U20

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Luis Angel Gutierrez kimdir

Luis Angel Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Angel Gutierrez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Luis Angel Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U18 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Angel Gutierrez nereli

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