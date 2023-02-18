Angel Zaldivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Zaldivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Zaldivar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel Zaldivar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angel Zaldivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Zaldivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Zaldivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Zaldivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Zaldivar 8 Şubat 1994 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Zaldívar Caviedes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Zaldivar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Angel Zaldivar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Zaldivar'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Zaldivar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AZaldivar_

http://www.instagram.com/angelzaldivar/

Angel Zaldivarboyu ve yaşı kaç

Angel Zaldivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Zaldivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Zaldivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Zaldivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2013 yılında Chivas

1 Temmuz 2014 yılında Chivas Rayadas

1 Ocak 2015 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2015 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2015 yılında Chivas

1 Ocak 2019 yılında Monterrey

31 Aralık 2019 yılında Chivas

3 Ocak 2020 yılında Puebla FC

30 Haziran 2020 yılında Chivas

1 Ocak 2023 yılında San Luis

31 Aralık 2023 yılında Chivas

Angel Zaldivar kimdir

Angel Zaldivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Zaldivar şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Angel Zaldivar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Angel Zaldivar nereli

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