Jhon Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Murillo 21 Kasım 1995 tarihinde El Nula, Apure şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Eduard Murillo Romaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Murillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Jhon Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Murillo'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jhon Murillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonmurillo95/

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Jhon Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhon Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zamora FC

1 Temmuz 2015 yılında Benfica

16 Temmuz 2015 yılında Tondela

30 Haziran 2017 yılında Benfica

29 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2018 yılında Benfica

10 Temmuz 2018 yılında Tondela

3 Ocak 2022 yılında San Luis

Jhon Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Murillo şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Murillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 17 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 4 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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