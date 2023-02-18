Jhon Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhon Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhon Murillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jhon Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Murillo 21 Kasım 1995 tarihinde El Nula, Apure şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Eduard Murillo Romaña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Murillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Jhon Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Murillo'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jhon Murillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonmurillo95/

Jhon Murilloboyu ve yaşı kaç

Jhon Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhon Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zamora FC

1 Temmuz 2015 yılında Benfica

16 Temmuz 2015 yılında Tondela

30 Haziran 2017 yılında Benfica

29 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2018 yılında Benfica

10 Temmuz 2018 yılında Tondela

3 Ocak 2022 yılında San Luis

Jhon Murillo kimdir

Jhon Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Murillo şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Murillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 17 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 4 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jhon Murillo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Facundo Waller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Waller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Waller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Waller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Leon Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Leon Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Ferrareis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Ferrareis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Ferrareis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Ferrareis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Baresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Baresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Baresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Baresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!