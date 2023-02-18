Marcelo Barovero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Barovero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Barovero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Barovero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Barovero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Barovero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Barovero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Barovero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Barovero 18 Şubat 1984 tarihinde Porteña şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Alberto Barovero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Barovero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Barovero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcelo Barovero'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Baroveroboyu ve yaşı kaç

Marcelo Barovero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Barovero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Barovero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Barovero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Rafaela

1 Temmuz 2007 yılında Huracán

1 Temmuz 2008 yılında Vélez Sarsfield

15 Temmuz 2012 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Necaxa

1 Temmuz 2018 yılında Monterrey

1 Temmuz 2020 yılında Burgos CF

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

Marcelo Barovero kimdir

Marcelo Barovero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Barovero şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Marcelo Barovero nereli

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