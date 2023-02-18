Rodrigo Dourado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Dourado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Dourado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Dourado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Dourado 17 Haziran 1994 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Dourado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Dourado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Rodrigo Dourado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Dourado'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Dourado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigototas/

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Rodrigo Dourado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Dourado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Dourado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Dourado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında Internacional

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Rodrigo Dourado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Dourado şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Dourado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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