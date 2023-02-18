Dieter Villalpando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dieter Villalpando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dieter Villalpando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dieter Villalpando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dieter Villalpando 4 Ağu 1991 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Dieter Daniel Villalpando Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dieter Villalpando Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Dieter Villalpando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dieter Villalpando'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dieter Villalpando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dieter Villalpando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dieter Villalpando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dieter Villalpando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pachuca

1 Ocak 2015 yılında Tigres UANL

30 Haziran 2015 yılında Pachuca

1 Temmuz 2015 yılında Monarcas Morelia

31 Aralık 2015 yılında Pachuca

1 Ocak 2016 yılında Atlas

30 Haziran 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

1 Ocak 2019 yılında Chivas

4 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

1 Ocak 2022 yılında Necaxa

1 Ocak 2023 yılında San Luis

Dieter Villalpando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dieter Villalpando şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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